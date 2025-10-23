В Алешках при атаке со стороны ВСУ погиб человек

Также в селе Раденск поврежден жилой дом

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Мирный житель погиб в Алешках Херсонской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима погиб житель Алешек. В Великолепетихском округе противник обстрелял здание автозаправочной станции. Обошлось без жертв и возгорания", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в селе Раденск поврежден жилой дом. Также обстрелам подверглись Великая Лепетиха и Чкалово.