Главу администрации Рязани отстранили от должности

Это связано с проведением проверки достоверности сведений о доходах и расходах

Редакция сайта ТАСС

Глава администрации Рязани Виталий Артемов © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен от должности в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах и расходах. Об этом сообщается в группе Рязанской городской думы во "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что в связи с тем, что антикоррупционный комитет Рязанской области проводит проверку полноты и достоверности сведений о расходах, доходах, "об имуществе и обязательствах имущественного характера", глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова распорядилась отстранить "от замещаемой должности муниципальной службы главы администрации" Рязани с 23 октября 2025 года до окончания срока проверки (до 20 декабря 2025 года включительно) Артемова Виталия Евгеньевича.

Артемов был назначен на должность главы администрации Рязани 23 ноября 2023 года. До него эту должность занимала Елена Сорокина, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.