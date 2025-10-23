Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали в инциденте с автомобилем

Нарушителя задержали жандарм и антитеррористическая бригада Румынской службы информации

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Никто из сотрудников посольства РФ в Румынии не пострадал в результате ночного инцидента, материального ущерба зданию нанесено не было.

"В ночь со среды на четверг в 03:15 гражданин Румынии 53 лет подъехал на легковом автомобиле к центральным воротам посольства, - указывается в заявлении для СМИ, которое распространило российское посольство в Бухаресте. - Один из находившихся на посту сотрудников румынской жандармерии попытался с ним заговорить, однако гражданин повел себя неадекватно, начал громко кричать и попытался уехать, но был задержан жандармом и находившейся рядом с посольством антитеррористической бригадой Румынской службы информации (госбезопаность - прим. ТАСС)".

"Последующее расследование показало, что на момент задержания гражданин находился под действием психоактивных веществ и не имел действительного водительского удостоверения, - указывается в заявлении. - Никто из сотрудников посольства не пострадал, никакого материального ущерба зданию российской дипмиссии не нанесено".

Это не первый подобный инцидент у посольства РФ в Бухаресте. 6 апреля 2022 года легковая машина пыталась протаранить забор дипмиссии, автомобиль загорелся, находившийся за рулем мужчина погиб.