Против работников мэрии Новосибирска завели дела за махинации с жильем сирот

Двоих подозреваемых задержали

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в отношении начальника отдела мэрии Новосибирска, сотрудника отдела и представителя частной компании за махинации в сфере обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Новосибирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность начальника отдела мэрии г. Новосибирска, сотрудника отдела и представителя коммерческой организации, подозреваемых в организации схемы незаконного обогащения при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках национального проекта "Семья", - говорится в сообщении.

Установлено, что начальник одного из отделов, используя свое служебное положение, в 2025 году приобрел через третьих лиц три квартиры в Новосибирске. Позднее они были реализованы по завышенной стоимости, прибыль составила более 5 млн рублей. Впоследствии подозреваемый совместно с подчиненным и представителем коммерческой строительной фирмы организовали создание заявок на поставку мэрии 15 жилых помещений по завышенной стоимости для обеспечения жильем детей-сирот. В результате аффилированная стройкомпания была признана победителем. Сумма излишних расходов бюджетных средств составила более 18,3 млн рублей.

В УФСБ уточнили, что в отношении должностного лица мэрии возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В отношении двух его соучастников - по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК России. Двое подозреваемых задержаны.