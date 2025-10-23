Таможенники пресекли канал контрабанды украшений православной тематики в Китай

Иностранный гражданин пытался отправить 163 ювелирных изделия: нательные кресты, кольца, подвески, браслеты и серьги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли канал контрабанды серебряных украшений православной тематики в Китай, сообщила пресс-служба ведомства.

"Канал контрабанды серебряных украшений православной тематики в Китай пресекли сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, организатор поставки, 32-летний иностранный гражданин, задержан при отправке очередной посылки. В таможенной декларации мужчина указал, что в посылке находятся конфеты и шоколад, однако в действительности пытался отправить 163 ювелирных изделия: нательные кресты, кольца, подвески, браслеты и серьги. "По результатам экспертизы установлено, что товары изготовлены из серебра, их общая стоимость составляет более чем 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Задержанный признался, что приобретал украшения с религиозными символами в московских ювелирных магазинах и пересылал их в Китай для перепродажи.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.