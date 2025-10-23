В Киеве и нескольких областях Украины ввели графики отключения света

Также в течение дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей

Редакция сайта ТАСС

© Ed Ram/ Getty Images

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Графики отключения света введены в Киеве и еще более чем в 10 областях Украины.

Как говорится в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго", графики будут применяться с 07:00 до 23:00 по местному времени (совпадает с московским). При этом в "Укрэнерго" не уточнили, в каких именно регионах они вводятся, предложив пользователям уточнять информацию на сайтах местных энергокомпаний. Объем применения - до трех очередей одновременно, это значит, что света может не быть до 12 часов в сутки. Также в течение всего дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В свою очередь министр энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телеканала "Рада" сообщила, что ночью были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. По данным "Укрэнерго", в двух последних регионах действуют аварийные отключения света.

Массовые многочасовые отключения света начались в нескольких регионах Украины, а также в Киеве с 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.