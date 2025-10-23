Дело против экс-мэра Вологды Шулепова прекратили в связи с его смертью

Назначена конфискация более 11 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вологодский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Вологды Евгения Шулепова в связи с его смертью, он умер 17 сентября в больнице. Дело прекращено по нереабилитирующему основанию, поэтому суд постановил конфисковать арестованные у Шулепова 11,345 млн рублей - размер инкриминируемых ему взяток, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае смерти подсудимого уголовное дело подлежит прекращению. Однако родственники имеют право настаивать на рассмотрении уголовного дела судом с целью реабилитации умершего. Близкие родственники Евгения Шулепова не настаивали на его реабилитации. В соответствии с требованием закона суд прекратил уголовное дело в его отношении в связи со смертью. Поскольку дело было прекращено по нереабилитирующему основанию, судом постановлено конфисковать арестованные у Шулепова денежные средства в сумме 11 345 871 рублей, то есть в размере инкриминируемых ему взяток", - говорится в сообщении.

Арест на имущество Шулепова и третьих лиц сохранен до рассмотрения искового заявления Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств.

По данным суда, Шулепов обвинялся в том, что в период исполнения своих должностных обязанностей главы города Вологды получал денежные средства и услуги имущественного характера от представителей коммерческих организаций в обмен на незаконные действия в их пользу, на общую сумму более 11 млн рублей.

В рамках иска Генпрокуратуры рассматривается вопрос о взыскании с Шулепова и иных лиц 49 объектов недвижимости, часть из которых расположена в Москве, и долей в предприятиях. Генеральная прокуратура также потребовала обратить в доход государства денежные средства, хранящиеся на счетах Шулепова, на сумму более 72 млн рублей, наличные денежные средства в размере $16 674 и €20 тыс., изъятые в ходе расследования уголовного дела, а также взыскать денежные средства в размере 61 415 500 рублей - эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи. Производство по этому делу приостановлено до определения правопреемников Шулепова и истечения шестимесячного срока для принятия наследства.