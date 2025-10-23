В цехе компании "Восток" в Улан-Удэ нарушались сроки годности продукции

Также было выявлено несоблюдение требований к личной гигиене персонала

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 23 октября. /ТАСС/. Нарушения условий хранения и сроков годности пищевой продукции, а также несоблюдение требований к личной гигиене персонала допускались в производственном цехе компании "Восток" в Улан-Удэ, где произошло массовое отравление и пострадали порядка 160 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Ранее в суде сообщили, что после рассмотрения дела об административном правонарушении работа компании приостановлена на 90 суток.

"В ходе судебного разбирательства были установлены и подтверждены материалами дела нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, допущенные при производстве пищевой продукции в цехе, включая нарушение технологических процессов и санитарного состояния помещений, нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, несоблюдение требований к личной гигиене персонала и допуску к работе сотрудников, не прошедших обязательное гигиеническое обучение и другие", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что представители юридического лица признали вину и "частично приняли меры к устранению допущенных нарушений". "Вместе с тем, учитывая характер выявленных нарушений и создаваемую ими угрозу жизни и здоровью людей, суд пришел к выводу о виновности ООО "Восток" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий)", - сообщили в пресс-службе, добавив, что постановление суда в законную силу не вступило.

По факту массового отравления продукцией, приобретенной в магазинах "Николаевский", также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.