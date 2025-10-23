После ЧП в Копейске уточняется местонахождение 12 сотрудников предприятия

При взрыве погибли 10 человек

Редакция сайта ТАСС

© Александр Чирков/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Местонахождение 12 сотрудников предприятия в Копейске Челябинской области уточняется после ЧП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Текслер.

Читайте также

Пожар на предприятии и 10 погибших. Последствия взрыва в Копейске

"По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется", - написал он.

Силы МЧС продолжают поисковые работы на месте ЧП, добавил губернатор. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе СК РФ ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности по факту ЧП. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал о введении в Копейске режима ЧС муниципального характера, 24 октября в регионе объявлено днем траура.