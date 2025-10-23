Свердловскому редактору Ura.ru Аллаярову попросили продлить арест

Прокурор заявил, что фигурант может принять меры к сокрытию следов и оказать влияние на свидетелей

Редакция сайта ТАСС

© Диана Антипова/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Гособвинитель попросил продлить на полгода меру пресечения свердловскому редактору издания Ura.ru Денису Аллаярову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также

Что известно об обысках в редакции Ura.ru

"Прошу рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения <…> на шесть месяцев с даты поступления уголовного дела в суд, то есть с 14 октября", - сказала прокурор, заявив, что Аллаяров может принять меры к сокрытию следов и оказать влияние на свидетелей.

Сам Аллаяров попросил изменить ему меру пресечения, смягчив до домашнего ареста.

"Мы настаивали неоднократно на том, чтобы было проведено дополнительное обследование, которое бы позволило актуализировать медицинские данные [по имеющимся хроническим заболеваниям], но в условиях СИЗО всеми действиями мне дают понять, что это невозможно. Мне назначен постоянный прием лекарств, а чтобы получить лекарства, необходимо получить разрешение врача, а чтобы получить разрешение врача, мне нужно, чтобы раз в четыре месяца [исследование проходило]. Все мои заявления по этом поводу игнорировались", - также сказал он.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.