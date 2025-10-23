Поджигателя покрышек у мэрии Киева задержали

Следователи устанавливают его мотивы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Поджигатель автопокрышек у здания мэрии Киева на Крещатике задержан. Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

По данным канала, "им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в районное управление полиции". Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка.

Telegram-канал "Киев Оперативный" в свою очередь сообщил, что задержанный ранее привез "резину к зданию мэрии на автомобиле марки Opel" и поджег ее. После чего черный дым распространялся над центральной улицей Киева. Все покрышки сгорели.

В мэрии пока не комментируют пожар возле своего здания. Полиция и спасатели также не дают пояснений.