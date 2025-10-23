Сотрудников белгородских военкоматов задержали за получение взяток

Фигуранты получили деньги от более 15 призывников

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Преступную группу из сотрудников военного комиссариата Алексеевского округа и Красненского района, а также работников учреждений здравоохранения задержали в Белгородской области. Их обвиняют в получении взяток от более 15 призывников, уклоняющихся от прохождения службы по призыву, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с управлением ФСБ России по Московскому военному округу и военному следственному отделу СК России по Белгородскому гарнизону в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установили, что преступная группа получила взятки от более 15 призывников за подготовку фиктивных заключений по результатам военно-врачебной комиссии для освобождения от призыва на военную службу.