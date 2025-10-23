На востоке Румынии разбился небольшой самолет

Пилот погиб

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Небольшой самолет разбился недалеко от румынской коммуны Бэкань (уезд Васлуй) на востоке страны, пилот погиб. Об этом сообщил глава Уездной инспекции по чрезвычайным ситуациям Кэтэлин Олоериу.

"Это сверхлегкое воздушное судно, на борту которого находился всего один человек - пилот. Он погиб", - цитирует главу ведомства телеканал Antena 3.

По его словам, самолет разбился рано утром 23 октября при заходе на посадку. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за сильного тумана. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции, которые обнаружили обломки самолета и тело пилота. Полиция ведет расследование.

Согласно предварительной информации, погибшим является румынский бизнесмен, владелец винодельческого объединения и торговой компании Daily Group.