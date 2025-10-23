Площадь лесных пожаров в Новосибирской области сократилась почти в 17 раз

Благоприятные погодные условия помогли снижению количества возгораний в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Новосибирской области за последние пять лет сократилось в шесть раз - с более 300 до 52, а их площадь уменьшилась в 17 раз - с 4,6 тыс. га до 271 га благодаря хорошей погоде, улучшенной системе тушения и противопожарным мерам. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров.

"Если взять с 2020 года, у нас было более 300 пожаров, площадь 2,2 тыс. га, в 2021 было примерно столько же, площадь 4,6 тыс. га <...> В этом году произошло 52 пожара на площади 271,2 га", - сказал он. По словам замминистра, все возгорания в этом году были низовыми и не нанесли серьезного вреда лесу. Их ликвидировали в течение первых суток.

Благоприятные погодные условия помогли снижению количества пожаров в 2025 году, отметил Белозеров. Но независимо от прогноза погоды работники лесного хозяйства региона проводят комплекс противопожарных мероприятий. "Ежегодно создаются лесные полосы в пределах 6 тыс. км, обустраиваются пожарные водоемы для тушения пожаров на местах, построено более 22 км лесных дорог, которые нужны не только для вывоза древесины, но и для пожаротушения", - сказал он.

Пожароопасный сезон этого года прогнозировали как сложный, и весной произошел всплеск ландшафтных пожаров (возгораний на открытой местности - в лесах, на полях, лугах и болотах), связанных с выжиганием сухой травы, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новосибирской области Александр Овчинников. Но благодаря оперативным действиям огонь не перешел на села и деревни. "Для защиты населенных пунктов была сформирована группировка РСЧС, которая составляла более 12 тыс. человек и порядка 4 тыс. единиц техники <...> Мы не допустили превышения значений ландшафтных пожаров и защитили населенные пункты Новосибирской области от перехода на них огня", - подчеркнул он.

Овчинников также напомнил жителям области о правилах пожарной безопасности в отопительный сезон. Осенью и зимой увеличивается количество возгораний в жилых домах из-за активной эксплуатации электроприборов и неправильного использования печного отопления. "Перед началом отопительного сезона необходимо провести очистку и проверку дымоходов, не перетапливать печь и не складировать твердое топливо возле нее <...> Электросети должны быть рассчитаны на определенную нагрузку, бесконтрольное включение электронагревательных приборов может привести к пожару", - предупредил он.