Жительница Иркутской области признала вину в нападении на полицейского

По версии следствия, женщина также разместила в соцсетях видеозапись и скриншот разговора с сотрудником полиции с комментариями, содержащими оскорбления в его адрес

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Жительница Иркутской области, ранее оштрафованная на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, признала свою вину в публичном оскорблении представителя власти и в нападении на полицейского. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

13 июня 2025 года женщину доставили в полицию после того, как она разместила в интернете видео, где негативно отзывается об участниках специальной военной операции и праздновании Дня России. В июле она была оштрафована на 45 тыс. рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

"Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти), 23 октября Кировский районный суд города Иркутска провел первое судебное заседание. Подсудимая в ходе слушания вину полностью признала", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае женщина разместила в соцсетях видеозапись и скриншот разговора с сотрудником полиции с комментариями, содержащими оскорбления в его адрес в связи с исполнением им должностных обязанностей. В июне при доставлении ее в отдел она напала на полицейского.

Ранее сообщалось, что женщина получила два административных ареста: на 13 суток за нанесение побоев полицейскому и 5 суток за употребление запрещенных веществ без назначения врача. Кроме того, летом этого года сообщалось, что он проходит лечение в психоневрологическом диспансере.