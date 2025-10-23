Защита обвиняемого в подрыве "Северных потоков" в Италии использует опыт Польши

Адвокат фигуранта дела утверждает, что действия Сергея Кузнецова следует рассматривать "как военные действия, совершенные по приказу"

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Защита обвиняемого в подрыве трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" украинского гражданина Сергея Кузнецова в Италии будет ссылаться на пример Польши, отказавшей Германии в экстрадиции другого обвиняемого. Об этом журналистам сообщил адвокат Никола Канестрини.

В суде в Болонье начался новый процесс по ходатайству о выдаче его подзащитного на основании Европейского ордера на арест Германии, где он проходит по делу о подрыве "Северных потоков" одним из центральных фигурантов. Защита будет ссылаться на военное положение на Украине и международный вооруженный конфликт, в ходе которого предположительно произошли указанные события, что дает право "рассматривать их как военные действия, совершенные по приказу". Это попадает под функциональный иммунитет, утверждает адвокат, ссылаясь на соответствующие статьи как итальянского законодательства, так и международного права, а также один прецедент из итальянской юридической практики.

"Новшеством является польский прецедент в отношении предполагаемого соучастника в том же преступлении", - указал юрист. "Защита обратится в Евроюст с просьбой предоставить копию польского решения о предоставлении функционального иммунитета соучастнику, а также датского решения о, по всей видимости, прекращении параллельного производства по тем же обвинениям", - добавил адвокат.

Ранее Кассационный суд Италии - высшая судебная инстанция - отклонил решение первичной инстанции о выдаче Кузнецова ФРГ и постановил провести новый процесс. Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега. По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов.

Ранее окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

За вменяемое в вину преступление, которое квалифицируется как "антиконституционная диверсия", в ФРГ предусмотрены 15 лет тюрьмы. 26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.