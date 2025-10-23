Суд продлил на полгода арест свердловского редактора Ura.ru Аллаярова

Его обвиняют в даче взятки должностному лицу

Редакция сайта ТАСС

Денис Аллаяров © Диана Антипова/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства [защиты] об изменении меры пресечения отказать и продлить Аллаярову Денису Александровичу срок содержания под стражей на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть по 13 апреля 2026 года", - сказала судья.

Гособвинитель просил продлить Аллаярову арест на шесть месяцев. Суд продолжит рассмотрение уголовного дела 28 октября.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.

"Защита будет обжаловать постановление о продлении меры пресечения", - сказала адвокат Анастасия Харисанова.

​​​​​В начале июня правоохранители задержали трех сотрудников Ura.ru и провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге. Позднее в отношении Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, причиной для оперативных действий могло стать задержание в 2025 году бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, который, как предполагается, передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки за денежное вознаграждение. Карпов находится под домашним арестом.