На Урале учреждения ФСИН хотят взыскать с арестантов ущерб от их поимки

Александр Черепанов и Иван Корюков сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Следственный изолятор №4 и колония-поселение №45 в Свердловской области подали иски к Александру Черепанову и Ивану Корюкову о возмещении материального ущерба, связанного с их поимкой после побега из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Нижнесергинским районным судом приняты к производству исковые заявления ФКУ "Следственный изолятор № 4 ГУФСИН по Свердловской области" и ФКУ "Колония-поселение № 45 ГУФСИН по Свердловской области" к Александру Черепанову и Ивану Корюкову о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега из следственного изолятора №1 Екатеринбурга в сентябре 2025 года", - говорится в сообщении.

Иски поданы по месту жительства.

Два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге 1 сентября. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Через неделю после побега, 8 сентября, был задержан Александр Черепанов, а позже, 15 сентября, - Иван Корюков.