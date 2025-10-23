Эксперт Кобцева: жителей прифронтовых территорий ЛНР ежедневно обстреливают

Экс-представитель региона в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе отметила, что во всех прифронтовых городах нет связи и мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Жители прифронтовых территорий Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают ежедневно подвергаться обстрелам. Об этом заявила в ходе международного телемоста "На пути к освобождению ЛНР" экс-представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, член Ассоциации юристов России Ольга Кобцева.

"Несмотря на то, что ЛНР освобождена на 99%, местные жители Лисичанска, Рубежного, Кременной и Сватово, живущие вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), подвергаются ежедневным обстрелам. Здесь кругом линия фронта", - сказала она.

Кобцева отметила тяжелую гуманитарную ситуацию с электроснабжением в Кременной. "Самая сложная проблема в Кременной - с электричеством. На протяжении месяцев боевых действий оно появляется здесь ненадолго, несмотря на все усилия городских служб", - подчеркнула она.

Она добавила, что в городе Сватово медицинские и социальные учреждения вынуждены эвакуироваться, а городской транспорт не работает из-за атак дронами.

"Во всех [прифронтовых] городах нет связи и мобильного интернета. Работает традиционная проводная телефонная связь. По словам сотрудников администрации, все коммунальные службы работают на поддержание жизни в городах. Повреждения коммуникаций происходят постоянно, но их оперативно восстанавливают", - заключила Кобцева.