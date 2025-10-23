Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске оценили как крайне сложное

Его подключили к аппарату ИВЛ

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Пострадавший при взрыве в Луганске мужчина находится в крайне сложном состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние раненой женщины - тяжелое, сообщил и.о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации Луганской республиканской клинической больницы Алексей Сергиенко.

"У пострадавших сочетанная минно-взрывная травма. У женщины пострадавшей сочетанная минно-взрывная травма, осколочные ранения, она в тяжелом состоянии находится. <…> Мужчина доставлялся в крайне тяжелом состоянии, на данный момент он находится на искусственной вентиляции легких с поддержкой давления", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала "Луганск 24".

По словам Сергиенко, в первые сутки после травмы сложно спрогнозировать, как будет чувствовать себя пострадавший мужчина. Медик при этом также подчеркнул, что оба раненых получают все необходимое медикаментозное лечение.

Взрыв произошел на улице Черноморской в Луганске утром 23 октября, пострадали два человека. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте, ведется следствие.