Защита считает запрошенный Шабутдинову срок чрезмерно суровым

Адвокат Калой Ахильгов напомнил, что у блогера арестовали средства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Защита блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова считает запрошенный ему в ходе прений сторон восьмилетний срок чрезмерно суровым. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 млн рублей.

"Запрошенный срок мы считаем чрезмерно суровым. При признании вины и возмещении ущерба, на наш взгляд, это является чрезмерно суровым",- заявил адвокат.

Ахильгов также добавил, что нужно учитывать тот факт, что помимо возмещенных средств есть еще арестованные средства.

"Есть иное имущество, за счет которого может быть возмещен ущерб. Мы все-таки рассчитываем, что приговор будет более мягким и приемлемым", - сказал он.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.

В столичной прокуратуре ранее сообщили, что "сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности".

По версии следствия, от действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.