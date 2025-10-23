В Петербурге пособника украинских террористов приговорили к 18 годам

Он признан виновным в совершении особо тяжких преступлений террористического характера и государственной измене

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который по заданию кураторов из украинской террористической организации заложил самодельное взрывное устройство в тайник. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сегодня решением 1-го Западного окружного военного суда вынесен обвинительный приговор жителю Санкт-Петербурга 2000 года рождения. Он был задержан в феврале 2024 года. Он признан виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений террористического характера и государственной измене, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "мужчина по заданию кураторов из украинской террористической организации проводил разведку промышленных объектов Санкт-Петербурга, обучался изготовлению самодельных взрывных устройств и заложил одно из них в тайнике".

"Суд признал Георгия Левашева виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности, два эпизода), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), а также ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигуранту назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сообщили ТАСС в провоохранительных органах.