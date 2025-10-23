В Ярославле оштрафовали языковую школу

Частное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых "Лингвист" признано виновным в распространении информационных материалов, издаваемых нежелательной организацией

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ярославля оштрафовал частную языковую школу "Лингвист" на 60 тыс. рублей за распространение информационных материалов, издаваемых нежелательной организацией. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Постановлением Ленинского районного суда г. Ярославля от 21 октября 2025 года частное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых "Лингвист" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Управление Минюста России по Ярославской области обнаружило на сайте языковой школы "Лингвист" ссылку на страницу сайта иностранной организации, которая включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Ссылка была доступна для всех посетителей сайта.

Суд пришел к выводу, что языковая школа нарушила запрет, который установлен Федеральным законом от 28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".