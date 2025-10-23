Дело о взрыве на челябинском предприятии передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело передали по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное после взрыва на одном из предприятий в Челябинской области, передано в центральный аппарат СК РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Как уточнили в ведомстве, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное СУ СК России по Челябинской области по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.