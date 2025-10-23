На Камчатке за сутки произошло 10 афтершоков

В населенных пунктах ощущался один подземный толчок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зафиксировали за минувшие сутки 10 афтершоков, один из них ощущался жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.