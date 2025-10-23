В Петербурге потушили пожар в ангаре площадью 300 кв. м

К ликвидации огня привлекли 20 человек и 4 единицы техники

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в ангаре площадью 300 кв. м в Невском районе Петербурга, потушено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"В ангаре размером 10х30 метров происходило горение по всей площади. В 01:11 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сведения о наличии пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлекались 20 человек и 4 единицы техники.

Ранее в ведомстве сообщали, что на улице Хрустальной горит ангар на всей площади.