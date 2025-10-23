В Петербурге потушили пожар в ангаре площадью 300 кв. м
Редакция сайта ТАСС
23 октября, 23:29
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в ангаре площадью 300 кв. м в Невском районе Петербурга, потушено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"В ангаре размером 10х30 метров происходило горение по всей площади. В 01:11 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведения о наличии пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлекались 20 человек и 4 единицы техники.
Ранее в ведомстве сообщали, что на улице Хрустальной горит ангар на всей площади.