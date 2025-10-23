Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 км

Шлейф пепла протянулся на 90 км на юго-восток от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 октября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту свыше 2 км произошел на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 км на юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.