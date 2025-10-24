Экс-лидера группы "Тараканы" оштрафовали за нарушение правил иноагента

Дмитрия Спирина признали иноагентом в июле 2024 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в четвертый раз оштрафовал бывшего лидера панк-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом) за отказ соблюдать правила деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Спирина Д.А. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах) и назначил ему наказание в вида штрафа", - сказали в суде. Там не уточнили, на какую сумму оштрафован музыкант, однако по данной норме предусмотрено максимальное наказание для граждан в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

29 октября прошлого года Дорогомиловский суд признал Спирина виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иноагента) и назначил штраф, который он не стал обжаловать. 9 декабря Таганский суд Москвы признал Спирина виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение иноагентом) и снова оштрафовал, спустя два месяца он подал жалобу. В своем телеграм-канале Spirin, который является информационным ресурсом, в период с июля по октябрь он разместил 6 иноагентских материалов.

Кроме того, 11 марта этого года Спирин снова был оштрафован Таганским судом также за распространение трех иноагентстких материалов в социальной сети "ВКонтакте" на страницах профиля группы "Тараканы!" без соответствующего указания.

Минюст признал Спирина иноагентом в июле 2024 года. В ведомстве заявили, что он распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" России и ее Вооруженных сил, выступал на площадках иноагентов и иностранных СМИ. В 2022 году Спирин распустил группу "Тараканы", о чем заявил официально.