Главу Лобненской ОПС арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Владимира Бардина отправили в СИЗО

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО главу Лобненской ОПС Владимира Бардина по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Владимир Бардин отправлен СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево", - сообщили правоохранители.

Бардину предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Лобненское ОПС Игоря Бардина (отец Владимира Бардина) - криминальная структура, появившаяся в 90-е годы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ объявил в международный розыск троих обвиняемых по данному уголовному делу, а ущерб по нему уже оценивается свыше 4 млн рублей. Ранее по этому уголовному делу были арестованы свыше 30 человек, в их числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты. По версии следствия, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы денег, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.