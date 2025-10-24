Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 165

Среди них есть 92 ребенка, отметили в Минздраве Бурятии

УЛАН-УДЭ, 24 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших от отравления продукцией компании "Восток" в Улан-Удэ возросло до 165 человек, из них 92 - дети.

Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Бурятии.

"По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях", - сообщили в министерстве.

В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 82 человека. Из них 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии, добавили в Минздраве региона.

Первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября. У некоторых был подтвержден сальмонеллез. Один человек попал в реанимацию, в настоящее время пациент идет на поправку.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток. По факту массового отравления продукцией, приобретенной в магазинах "Николаевский", возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.