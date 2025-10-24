В школе Забайкалья обвалился потолок

ЧП случилось через два года после капремонта, отметил губернатор края Александр Осипов

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 24 октября. /ТАСС/. Частичное обрушение потолка произошло в одном из кабинетов в школе №14 в Балее, где два года назад проводился капитальный ремонт. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил обследовать все помещения в здании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поручил обследовать все помещения школы №14 в Балее, где 23 октября произошло частичное обрушение штукатурки и навесного потолка на 1 этаже в кабинете №10. <…> Сейчас доступ в кабинет ограничен. Два года назад здесь провели капитальный ремонт, и гарантийный срок действует до 2026 года. Подрядчик уже работает на месте", - написал Осипов.

Он отметил, что на момент происшествия в кабинете находились восемь детей. Учительница вовремя среагировала и вывела школьников, поэтому никто не пострадал. Обрушение произошло на площади 24 кв. м.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что после обрушения потолка была организована проверка. Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение требований законодательства при проведении ремонта в школе, содержании имущества и обеспечении безопасности образовательного процесса. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.