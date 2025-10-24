В Москве ожидаются облачная погода и до 10 градусов тепла

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до 11 градусов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 8-10 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.