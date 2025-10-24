ТАСС: в доме в Красногорске произошел взрыв
Редакция сайта ТАСС
03:04
обновлено 03:20
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Взрыв произошел в жилом доме по адресу: улица Космонавтов, д.1, г. Красногорск", - сказал собеседник агентства.
В результате ЧП пострадали два человека. В жилом доме частично выбиты стекла, часть облицовки здания нарушена. В получившей повреждения квартире находились двое детей, они не пострадали. На месте работают экстренные службы.