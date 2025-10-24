В Красноярске адвокатов подозревают в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве

По версии следствия, за денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. рублей они предложили мужчине изменить данные им показания по уголовному делу

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Адвокаты подозреваются в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении двоих адвокатов, подозреваемых в подкупе свидетеля по уголовному делу. <…> Дело возбуждено в отношении адвокатов адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга и одной из коллегий города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю", - сообщили в СК.

По версии следствия, в период с июня по август 2025 года адвокат, являясь защитником жителя Красноярска, обвиняемого в вымогательстве, с целью смягчения наказания для своего подзащитного, обратился к адвокату одной из коллегий города Красноярска с предложением подкупа свидетеля с целью дачи им ложных показаний по уголовному делу. "За денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей адвокаты предложили мужчине изменить данные им показания по уголовному делу. Получив его согласие, фигуранты перевели мужчине часть денежных средств от оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей. В последующем свидетель отказался от дачи ложных показаний в суде. В отношении подзащитного фигуранта вынесен обвинительный приговор", - пояснили в СК.

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга задержан.