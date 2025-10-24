При атаке БПЛА на дом в Красногорске пострадали пять человек

В том числе пострадал ребенок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пятеро человек, включая одного ребенка, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске. Четверых пострадавших оперативно госпитализировали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, около двух часов назад в Красногорске из-за атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Из-за взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверых оперативно доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Воробьев добавил, что ребенок получил легкие травмы голени и вывих колена, его доставили в Детский клинический центр имени Леонида Михайловича Рошаля. Взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями в Красногорскую городскую больницу №1.

На месте происшествия работают все оперативные службы, сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Там также находится глава городского округа Дмитрий Волков.

Воробьев заявил, что всем пострадавшим и их семьям окажут необходимую поддержку.

Ранее ТАСС сообщили в оперативных службах, что из квартир жилого дома, где произошел взрыв, эвакуировали около 70 человек.