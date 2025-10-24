В Эквадоре расследуют возможную попытку отравления президента шоколадом

Даниэль Нобоа сообщил, что опасные вещества были обнаружены в шоколаде и варенье, которые ему подарили во время поездки в провинцию Лос-Риос

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Эквадора обратилось в прокуратуру из-за возможной попытки отравления президента Даниэля Нобоа шоколадом и вареньем, содержащими токсичные вещества. Об этом сообщил сам глава государства.

"[Были найдены] три химических вещества в очень высокой концентрации, и практически невозможно, чтобы все три были одновременно в такой концентрации в этом продукте. Не может быть, что это было случайностью", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Нобоа, опасные вещества были обнаружены в шоколаде и варенье, которые были ему подарены во время поездки в провинцию Лос-Риос. "Была подана уголовная жалоба. Мы предоставили доказательства. Должна быть проведена экспертиза, должен быть соблюден весь юридический процесс", - сказал Нобоа.

По данным газеты El Universo, корзину с продуктами для президента передала предпринимательница из кантона Винсес. Экспертиза выявила, что в трех из восьми продуктов были обнаружены опасные токсичные вещества: тионилхлорид, хлорэтанол и антрацен.