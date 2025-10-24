ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Взрыв и пострадавшие. Последствия атаки БПЛА в Красногорске

04:06
© Максим Григорьев/ ТАСС

Взрыв произошел в одном из домов города Красногорска в Московской области из-за атаки БПЛА. По последним данным, пострадали пятеро человек, включая одного ребенка.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв произошел в жилом доме в Красногорске ранним утром 24 октября.
  • Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон залетел в дом на 14-м этаже.
  • В оперативных службах сообщили об эвакуации 70 человек из жилого дома, а также повреждении трех квартир из-за взрыва.
  • В нескольких квартирах также выбиты окна.
  • На место прибыли спасатели, бригады скорой помощи и другие оперативные службы.
  • В оперативных службах сообщили, что возгорания из-за взрыва не произошло.

Пострадавшие

  • По последним данным, пострадали пятеро человек, включая одного ребенка.
  • Четверых пострадавших оперативно госпитализировали.
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что ребенок получил легкие травмы голени и вывих колена.
  • Взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями
 
