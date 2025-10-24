Взрыв и пострадавшие. Последствия атаки БПЛА в Красногорске

Взрыв произошел в одном из домов города Красногорска в Московской области из-за атаки БПЛА. По последним данным, пострадали пятеро человек, включая одного ребенка.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел в жилом доме в Красногорске ранним утром 24 октября.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон залетел в дом на 14-м этаже.

В оперативных службах сообщили об эвакуации 70 человек из жилого дома, а также повреждении трех квартир из-за взрыва.

В нескольких квартирах также выбиты окна.

На место прибыли спасатели, бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

В оперативных службах сообщили, что возгорания из-за взрыва не произошло.

Пострадавшие