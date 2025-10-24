Взрыв и пострадавшие. Последствия атаки БПЛА в Красногорске
04:06
Взрыв произошел в одном из домов города Красногорска в Московской области из-за атаки БПЛА. По последним данным, пострадали пятеро человек, включая одного ребенка.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв произошел в жилом доме в Красногорске ранним утром 24 октября.
- Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон залетел в дом на 14-м этаже.
- В оперативных службах сообщили об эвакуации 70 человек из жилого дома, а также повреждении трех квартир из-за взрыва.
- В нескольких квартирах также выбиты окна.
- На место прибыли спасатели, бригады скорой помощи и другие оперативные службы.
- В оперативных службах сообщили, что возгорания из-за взрыва не произошло.
Пострадавшие
- По последним данным, пострадали пятеро человек, включая одного ребенка.
- Четверых пострадавших оперативно госпитализировали.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что ребенок получил легкие травмы голени и вывих колена.
- Взрослых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями