ТАСС публикует кадры с места взрыва в Красногорске
04:04
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Видеокадры с места рядом с жилым домом в Красногорске Московской области, где произошел взрыв, публикует ТАСС.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, взрыв произошел в доме по адресу: улица Космонавтов, д.1. При происшествии в квартире, получившей повреждения, находились двое детей, они не пострадали.
На месте работают экстренные службы.
Как позднее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, БПЛА залетел в дом на 14-м этаже. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе ребенок, их доставили в медучреждение.