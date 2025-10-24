ТАСС публикует кадры с места взрыва в Красногорске

При ЧП пострадали пять человек, в том числе ребенок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Видеокадры с места рядом с жилым домом в Красногорске Московской области, где произошел взрыв, публикует ТАСС.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, взрыв произошел в доме по адресу: улица Космонавтов, д.1. При происшествии в квартире, получившей повреждения, находились двое детей, они не пострадали.

На месте работают экстренные службы.

Как позднее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, БПЛА залетел в дом на 14-м этаже. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе ребенок, их доставили в медучреждение.