В Красногорске развернули оперштаб после удара дрона по жилому дому

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Подвергнувшееся атаке дрона здание на бульваре Космонавтов в Красногорске обследовали специалисты, развернут оперативный штаб. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков, который находится на месте происшествия.

По словам Волкова, на месте ЧП работают оперативные службы, МЧС и правоохранительные органы. Он также уточнил, что пострадавший в результате атаки беспилотника ребенок - мальчик 2017 года рождения.

Всего, как сообщалось ранее, при атаке БПЛА пострадали пятеро человек, четверых из которых оперативно госпитализировали.

Губернатор региона Андрей Воробьев и глава городского округа заявили, что всем пострадавшие и их семьи получат необходимую поддержку.