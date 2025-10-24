Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей атакованного БПЛА дома

Для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам действует горячая линия, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль соблюдение прав жителей пострадавшего в Красногорске жилого дома.

Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве проинформировали, что в целях оперативного урегулирования возможных вопросов обеспечено взаимодействие с оперативными службами и правоохранительными органами. "Для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам в прокуратуре Московской области действует горячая линия по телефону +7-916-240-31-28", - отметили в ведомстве.

Около 04:00 БПЛА влетел в жилой дом по адресу: улица Космонавтов, д.1. В результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе ребенок, они госпитализированы. Из дома эвакуированы более 70 жильцов. На месте работают оперативные службы.