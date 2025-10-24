Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел второй раз за день

Шлейф пепла протянулся на 50 км на юго-восток от вулкана

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 октября. /ТАСС/. Второй за день выброс пепла на высоту 2,5 км произошел на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Читайте также

Могут ли вулканы погубить жизнь на планете

"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 км на юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 01:30 мск вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 2,5 км, шлейф протянулся на 90 км на юго-восток от вулкана.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.