На юго-западе Москвы из-за возгорания машин на парковке погибли два человека

В прокуратуре столицы подчеркнули, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. На парковке во дворе дома на юго-западе Москвы сгорели четыре автомашины, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре столицы.

В ведомстве уточнили, что ночью на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан произошло возгорание четырех автомобилей. После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружили тела двоих мужчин.

В прокуратуре подчеркнули, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.