В Твери завели дело после ДТП на остановке

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на остановке общественного транспорта в Твери, при котором пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области по результатам проверки сообщения социальных медиа возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1998 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 23 октября молодой человек на автомобиле двигался по проезжей части дороги на улице Оснабрюкской в Твери и превысил допустимую скоростью движения. Опасаясь столкновения с автомобилем, выезжающим со второстепенной дороги, он наехал на остановку, в результате чего пострадали несколько человек, один из которых ребенок. В пресс-службе добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона, прокуратура Пролетарского района Твери контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.