Жительница Херсонской области получила 12,5 года за госизмену

Женщина переводила деньги в поддержку украинской армии

Редакция сайта ТАСС

© Прокуратура Херсонской области/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 24 октября. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 12 годам шести месяцам колонии общего режима местную жительницу Юлию Станику, которая переводила деньги в поддержку украинской армии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Судом установлено, что с сентября 2023 года по январь 2024 года осужденная, используя мобильное приложение, произвела несколько операций по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка. Эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Станике наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.