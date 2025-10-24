Число пострадавших в Копейске увеличилось до 29

В тяжелом состоянии находятся пять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего поздним вечером 22 октября на одном из заводов в городе Копейске Челябинской области, выросло с 19 до 29. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"29 человек получают медицинскую помощь. Из них 6 госпитализированы, 5 - в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно", - говорится в сообщении.

По информации губернатора, подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек.