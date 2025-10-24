В Харькове произошли взрывы

Почти на всей территории области объявлена воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Ранее СМИ уже сообщало о взрывах в городе.

Подробности не приводятся. Комментариев от местных властей не поступало.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харькове и на большей части области действует предупреждение о воздушной тревоге.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - добавляется информация по тексту.