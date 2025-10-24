Пострадавший при атаке БПЛА в Красногорске находится в реанимации

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В результате атаки БПЛА в Красногорске в реанимации находится один пострадавший, еще трое - в профильных отделениях медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале красногорской больницы.

"У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, ссадины и раны нижних конечностей. Один пациент находится в отделении реанимации, трое - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Бутая Бутаева.

Отмечается, что врачи наблюдают за состоянием пациентов, с ними работает психолог.

"Для оперативной координации медицинской помощи в Красногорскую больницу прибыл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Совместно с руководством больницы он пообщался с пострадавшими, оценив их самочувствие и убедившись в полноте оказываемой им медицинской помощи", - говорится в публикации.