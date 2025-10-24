В Лувре назвали ограбление неизбежным из-за нехватки денег

По словам сотрудницы музея и члена профсоюза музейных работников Элизы Мюллер, инцидент не стал сюрпризом для работников

Редакция сайта ТАСС

© Александр Васильев/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра было неизбежным из-за недостаточного финансирования крупнейшего музея Франции, приведшего к пробелам в его системе безопасности. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Читайте также

Унизили за 400 секунд. У Франции не нашлось денег обезопасить Лувр

По словам сотрудницы музея и члена профсоюза музейных работников Элизы Мюллер, инцидент не стал сюрпризом для сотрудников Лувра. "Мы с коллегами на протяжении месяцев, [предшествующих ограблению], обсуждали, насколько удивительно, что до сих пор не произошло ничего драматичного", - сказала она изданию. Мюллер подчеркнула, что участники профсоюза неоднократно предупреждали французское министерство культуры о проблемах с финансированием, которые в том числе привели к сокращению персонала, отвечающего за соблюдение безопасности и наблюдение, однако никакой реакции не последовало.

Согласно конфиденциальному отчету Счетной палаты Франции, с которым ознакомилось Politico, в Лувре постоянно наблюдались задержки в замене оборудования систем безопасности, в частности камер видеонаблюдения, которые вообще отсутствуют в трети залов музейного крыла, где произошло ограбление.

19 октября четверо преступников проникли в главный парижский музей с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге.

Предыдущее ограбление совершено в Лувре в 1998 году. Тогда была украдена картина французского художника Камиля Коро (1796-1875), ее так и не нашли. В 1911 году из парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.