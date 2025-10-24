В Архангельске машина сбила трех пешеходов на переходе

Один человек находится в реанимации

АРХАНГЕЛЬСК, 24 октября. /ТАСС/. Машина "Газель" сбила трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе на дороге в аэропорт в Архангельске, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Один человек находится в реанимации, двое доставлены в больницу с травмами.

"По предварительным данным, в 6:50 на автодороге "Подъезд к международному аэропорту Архангельск" водитель автомобиля "Газель" 2005 года рождения, следовавший в сторону Архангельска, допустил наезд на трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - указано в сообщении. - Один из пострадавших госпитализирован в реанимационное отделение, еще двое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами".

Обстоятельства ДТП устанавливаются.