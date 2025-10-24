В Кузбассе арестовали экс-главу Осинников

Игоря Романова обвиняют в мошенничестве

КЕМЕРОВО, 24 октября. /ТАСС/. Суд отправил под стражу бывшего главу Осинниковского городского округа в Кемеровской области Игоря Романова, который покинул свой пост в среду по состоянию здоровья. Он обвиняется в мошенничестве с ущербом бюджету на сумму 6,5 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Судом в отношении бывшего главы Осинниковского городского округа, обвиняемого в совершении 29 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Романов с 2018 по 2020 год находился в сговоре с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом, заместителем главы муниципального образования по строительству и генеральными директорами двух коммерческих организаций с целью хищения бюджетных средств при продаже и покупке муниципального жилья. Он заключил 29 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене. Жилье предназначалось для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. Деятельность обвиняемого была пресечена управлением ФСБ России по Кемеровской области совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области.

Совет народных депутатов Осинниковского городского округа принял отставку Романова по собственному желанию 22 октября. Заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья было рассмотрено на 43-й сессии горсовета. Игорь Романов исполнял обязанности главы города на протяжении 13 лет.